Betrunkene Sarner attackieren Carabinieri

Zum Vorfall kam es am Mittwochabend gegen 23 Uhr in Sarnthein. Eine Streife der Carabinieri wurde auf eine noch geöffnete Bar aufmerksam. Laut Gesetz dürfen Lokale derzeit aber nur bis 22 Uhr geöffnet haben, wie die Carabinieri in einer Presseaussendung unterstreiche.Die Ordnungshüter kontrollierten die in der Bar anwesenden Personen. Einer der Gäste weigerte sich jedoch die Dokumente zu zeigen und forderte die Carabinieri auf ins Freie zu gehen, um die Angelegenheit dort zu klären.Die beiden Carabinieri gingen mit dem Mann vor die Tür. Der Betrunkene wollte jedoch weiterhin nicht seine Dokumente zeigen und machte sich stattdessen auf den Weg zurück in die Bar. Als sich ein Carabiniere ihm in den Weg stellte, stieß der Mann ihn zu Boden. Anschließend attackierte er die Ordnungshüterin. Der Carabiniere, der sich inzwischen erhoben hatte, versuchte dem Trunkenbold Handschellen anzulegen und ihn am Rücksitz des Streifenwagens festzusetzen. Mit viel Mühe gelang dies.Derweil waren auch eine weitere Carabinieri-Streife aus Bozen sowie der Kommandant der Station von Sarnthein zur Verstärkung eingetroffen. Ein weiterer Trunkenbold versuchte seinen festgenommenen Freund zu befreien. Er trug keinen Atemschutz und attackierte ebenfalls die Carabinieri. Auch der konnte jedoch überwältigt werden.Die beiden Einheimischen im Alter von 58 und 49 Jahren wurden nach ihrer Festnahme in den Hausarrest überstellt. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Carabinieri verantworten.

am