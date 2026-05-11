Der Autofahrer wurde im Zuge verschärfter Kontrollen in Trient angehalten, nachdem er offenbar gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hatte. Der aus dem Trentino stammende Fahrzeuglenker wirkte laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ sichtlich betrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten: Das Ergebnis lag über dem erlaubten Grenzwert.<BR \/><BR \/> Doch damit nicht genug: Im Fahrzeug stellten die Beamten zudem eine rund 44 Zentimeter lange Sichel sicher. Der Mann wurde angezeigt.