Der Mann war ohne Ticket eingestiegen und hatte sich, sichtbar alkoholisiert, quer über mehrere Sitze gelegt, um dort zu schlafen. Andere Passagiere konnten die freien Plätze nicht nutzen, der Fahrer konnte seine Fahrt nicht fortsetzen und alarmierte schließlich die Carabinieri.<BR \/><BR \/>Eine Streife der Carabinieri-Station Tirol traf den Bus an der Haltestelle beim Meraner Hauptbahnhof an. Der junge Mann, der zudem gegen ein gültiges Aufenthaltsverbot der Gemeinde Meran verstieß, reagierte zunächst uneinsichtig. Erst nach einem Gespräch mit den Beamten stieg er aus und ließ sich zur medizinischen Abklärung ins Meraner Krankenhaus bringen.<BR \/><BR \/>Für den verursachten Stillstand wurde der 23-Jährige wegen „Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes“ angezeigt. Dazu kommen Anzeigen wegen Missachtung des Aufenthaltsverbots sowie eine Verwaltungsstrafe wegen „belästigender Trunkenheit“.