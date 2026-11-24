Der 42-jährige russische Staatsbürger hatte mit seiner 35-jährigen Freundin einen Abend in einem Casino unweit des Böhmischen Praters verbracht und sich dabei - wohl alkoholbedingt - gar nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend verhalten. Gegen 1.45 Uhr warf das Personal das Pärchen aus dem Lokal und rief auch gleich die Exekutive. Die Beamten trafen ein, wie der 42-Jährige mit seinem Pkw ausparken wollte.<BR \/><BR \/>Als er die Beamten sah, kletterte er in den Fond des Wagens, was auch die Uniformierten beobachteten. Das Paar erklärte, zur Rede gestellt, dass der Mann gar nicht am Steuer gesessen sei und der Lenker aus Angst vor den Polizistinnen und Polizisten in einen nahe gelegenen Wald geflüchtet sei.<BR \/><BR \/> Die diesbezüglich ungläubigen Beamten forderten den kräftig Betrunkenen daraufhin auf, den Führerschein herzuzeigen und einen Alkovortest zu machen. Beides verweigerte der Mann und wurde dabei immer aggressiver, sodass sich die Gesetzeshütenden zur Festnahme entschlossen.<BR \/><BR \/>Dabei schlug die 35-Jährige, ebenfalls russische Staatsbürgerin, einem Beamten mit der Faust gegen den Oberkörper. Auch sie wurde festgenommen. Ein später durchgeführter Alkovortest ergab bei dem Mann 1,8 Promille, bei ihr war offensichtlich keiner möglich.