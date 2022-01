Betrunkener Schiffskapitän rammt Brücke in Hannover

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ergab eine Blutprobe im Krankenhaus einen Alkoholgehalt von 2,7 Promille.Der Unfall hatte sich demnach am Vorabend ereignet. Der mit Containern beladene Schubverband wollte auf der Fahrt Richtung Wolfsburg ausweichen, weil er Gegenverkehr vermutete. Dabei steuerte der Kapitän zu weit rechts, so dass sein Schiff ein am Ufer vertäutes Hausboot und die Kaimauer streifte. Dann fuhr das Schiff, dessen Führerstand nicht abgesenkt war, gegen die Brücke. Zur Höhe der Schäden wurden keine Angaben gemacht.

dpa/stol