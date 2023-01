Betrunkener Skifahrer randaliert in Salzburger Hotel

Der Mann aus Kärnten betrat in stark alkoholisiertem Zustand und mit angeschnallten Skiern das Foyer des Hotels. An der Rezeption schnallte er ab, torkelte mit den Skischuhen in den ersten Stock und trat dort gegen die Wände im Gang. Anschließend legte sich der Randalierer in sein Zimmer schlafen, berichtete die Polizei.Der Sohn der Hotelbesitzerin konnte aufgrund von Videoaufzeichnung den Verursacher ausforschen und verständigte die Polizei. Der 32-jährige Kärntner wird wegen Verdacht der Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, es entstand aber ein erheblicher Schaden an der Wand aus Gipskarton.