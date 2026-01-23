Laut einem Bericht von tt. com hatte er großes Glück und blieb unverletzt. <BR \/><BR \/>Der 20-jährige Pole hatte sich laut Polizei eingebildet, dass seine Freundin in den Fluss gesprungen sei. Kurz entschlossen sprang er gegen 1 Uhr nachts von der Innbrücke ins Wasser, um sie zu retten. Der Irrtum des offensichtlich betrunkenen Mannes: Seine Freundin befand sich zu diesem Zeitpunkt längst in der Unterkunft.<h3>\r\nGroßeinsatz ausgelöst<\/h3>Sofort begann ein Sucheinsatz nach dem 20-Jährigen. Berufsfeuerwehr, Rettung, Wasserrettung und Polizei wurden alarmiert, die Brücken entlang des Inns wurden besetzt.<BR \/><BR \/>Kurze Zeit später dann die Erleichterung: Der Mann wurde von der Polizei am Ufer, wenige Meter unterhalb der Innbrücke, gefunden. Er wurde zur Abklärung in die Klinik gebracht, konnte diese dann aber unverletzt verlassen.