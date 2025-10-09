<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich bereits vor einem Monat. Der Betreiber eines Supermarktes in Wolkenstein hatte Anzeige erstattet, nachdem Alkoholflaschen im Wert von rund 500 Euro aus seinem Laden gestohlen worden waren. <BR \/><BR \/>Wie die Ermittlungen der Carabinieri ergaben, sollen die drei mutmaßlichen Täter damals im Supermarkt vorgetäuscht haben, an Krankheiten zu leiden, und mehrere Kunden belästigt und sie um Geld gebeten zu haben.<h3>\r\nEdelbrände im Wert von 500 Euro gestohlen <\/h3>\r\nWährend Kunden und Personal von den Unruhestiftern abgelenkt waren, sollen diese insgesamt sieben Flaschen Edelbrände entwendet haben. Gesamtwert des Diebesguts: Rund 500 Euro. <BR \/><BR \/>Die mutmaßlichen Täter, es handelt sich um drei Rumänen ohne festen Wohnsitz, wurden wegen Bettelei und erschwertem Diebstahl bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt.