Verkehr auf den Straßen, gut besuchte Ortskerne und stark frequentierte Pisten: Südtirol wurde auch heuer an Ostern wieder gut und gerne besucht. Wie Klaus Berger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes Südtirol HGV, erklärt, waren Hotels über die Osterfeiertage gut gebucht und Gastbetriebe gut ausgelastet, auch wenn die Unterkünfte nicht überall voll waren. Den italienischen Gast zog es besonders in die Landeshauptstadt Bozen sowie in die Dolomitenregion. „Auch Deutsche und Schweizer waren in diesen Tagen wiederum sehr reisefreudig“, so der HGV-Präsident. In Bozen habe man zudem einige internationale Gäste beherbergt, deren Anteil insgesamt jedoch vergleichsweise niedrig geblieben sei. <BR \/><BR \/>Insgesamt waren laut Schätzungen rund zehn Millionen Italiener über die Feiertage unterwegs. „85 Prozent davon blieben in Italien, und sicherlich kam auch ein nicht unerheblicher Teil nach Südtirol“, so Berger. Unter den Gästen befanden sich aufgrund der Schulferien viele Familien, aber auch Paare. Außerdem seien viele Reisen kurzfristig gebucht worden. „Südtirols Süden hatte einiges zu bieten, und auch die Skigebiete waren teilweise noch geöffnet – somit hatte jede Region ihren eigenen Reiz“, fasst der HGV-Präsident zusammen. Nicht zuletzt habe sich auch das Wetter von seiner besten Seite gezeigt.<h3>\r\nGute Pistenverhältnisse<\/h3>Ideale Wetterverhältnisse bot das Osterwochenende auch allen Wintersportfans. „Im Vergleich zum Vorjahr war die Auslastung an Ostern heuer sehr gut“, so Marco Pappalardo, Marketing-Direktor von Dolomiti Superski. Vor allem Touristen, aber auch vereinzelt Einheimische, nutzten die angenehmen Temperaturen für ein letztes Skivergnügen. Dank der kühlen Temperaturen in der Vorwoche seien die Pistenbedingungen für diese Jahreszeit optimal gewesen. „Mit dem gestrigen Saisonabschluss in zahlreichen Skigebieten konnte das leichte Defizit, das durch Olympia entstand, wieder gut ausgeglichen werden“, so Pappalardo.