Bettler gewinnen mit geschenktem Rubbellos im Lotto

Wie die französische Lottogesellschaft FDJ am Dienstag mitteilte, hatten die 4 Obdachlosen im Alter von etwa 30 Jahren vor einem Lotto-Geschäft in Brest in der Bretagne gebettelt.Ein Kunde schenkte ihnen ein Rubbellos, das er für einen Euro in dem Laden gekauft hatte.„Was für eine Überraschung für die 4 jungen Männer, als sie herausfanden, dass sie nicht 5 Euro, sondern 50.000 Euro gewonnen haben“, erklärte die Lottogesellschaft.Den Gewinn teilten sie demnach gerecht auf, jeder erhielt also 12.500 Euro. Nach Angaben eines FDJ-Sprecher haben sie noch keine Pläne, was sie mit dem Geld anstellen wollen - außer schnell die Stadt zu verlassen.

apa