Beunruhigend: Seen verlieren wegen Hitze in kürzester Zeit extrem viel Wasser

Der Lago Maggiore ist in nur 3 Tagen um einen Meter gefallen. Der Pegel des Sees, der am 17. Juni bei 193,89 Meter lag, ist nun auf 192,83 m gesunken, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Der Pegel des längsten italienischen Flusses, des Po, ist im Vergleich zum hydrometrischen Nullpunkt vor einem Jahr um 3,3 Meter gesunken.Und die Trockenheit beeinträchtigt alle Kulturen, von Weizen bis zu anderen Getreidesorten, und das zu einem Zeitpunkt, an dem angesichts des Krieges in der Ukraine die volle Produktion gewährleistet werden müsste. Dies geht aus der jüngsten Erhebung des italienischen Bauernbundes Coldiretti hervor.Der größte Fluss Italiens sei praktisch nicht mehr wiederzuerkennen, da der größte Teil des Flussbettes mit Sand bedeckt ist, heißt es von Coldiretti.Die Wasserknappheit betrifft auch die großen Seen im Norden: Neben dem Lago Maggiore ist der Comer See sogar nur zu 17,6 Prozent gefüllt.Eine Notlage, die, wie Coldiretti betont, sowohl den Ackerbau als auch die Viehzucht betrifft, denn unter der Hitze leiden auch die Tiere in den Betrieben, wo die Kühe aufgrund von Stress bis zu 10 Prozent weniger Milch geben würden.