<BR \/><BR \/>Im August und Anfang September hatten die Manager von Bekleidungsgeschäften im Einkaufszentrum Twenty zwei Fälle von Diebstahl bei den Behörden angezeigt. <BR \/><BR \/>Nach intensiven Ermittlungen und der Untersuchung der Überwachungskameras in den betroffenen Geschäften gelang es den Carabinieri nun die beiden mutmaßlichen Täter zu identifizieren. <BR \/><h3>\r\nAngezeigt: Junger Mann aus Leifers und 35-jähriger Ausländer <\/h3>Einer von ihnen soll Kleidung im Wert von 190 Euro, der andere Modeartikel im Wert von 265 Euro gestohlen haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen jungen Leiferer und einen 35-jährigen ausländischen Staatsbürger. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.