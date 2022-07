Bevölkerungsschwund: Minus 253.000 in Italien

In der EU lebten am 1. Jänner 2021 447 Millionen Menschen. Ein Jahr später waren es nur mehr 446,8 Millionen.Die negative natürliche Veränderung (mehr Todesfälle als Geburten) hat den positiven Wanderungssaldo überstiegen – höchstwahrscheinlich eine Folge der Pandemie. Dies ist einem aktuellen Eurostat-Bericht zu entnehmen.Nach Angaben des Europäischen Statistikamtes war der stärkste Rückgang (minus 253.000) in Italien zu verzeichnen, gefolgt von Frankreich (minus 185.900) und Polen (minus 185.800).