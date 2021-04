Bewaffnete befreiten 1844 Häftlinge aus nigerianischem Gefängnis

Die Angreifer fuhren nach Angaben eines Behördensprechers in mehreren Wagen vor und sprengten unter anderem den Verwaltungsblock.„Sie lieferten sich zudem einen heftigen Schusswechsel mit dem Wachpersonal“, sagte Francis Enobore von der zuständigen Justizbehörde.Die Behörden ordneten eine Untersuchung des Vorfalls an, dessen Hintergründe noch völlig unklar sind.Eine ähnlich groß angelegte Befreiungsaktion hatte es zuletzt in der Stadt Benin City gegeben, wo ebenfalls ein Gefängnis attackiert worden war.

apa/dpa