Bewaffneter Mann in Graz von Polizei angeschossen

Kurz vor 2 Uhr war die Polizei in eine Wohnung im Bezirk Gries gerufen worden, weil es zu einem familiären Streit gekommen war. Die 41-jährige Frau hatte angerufen und gesagt, dass sie Angst vor ihrem Mann habe. Als die Beamten eintrafen, begegneten sie dem Bosnier im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses. Er hatte die beiden Messer in den Händen. Als sie ihn ansprachen, reagierte er aggressiv und bewegte sich mit den Messern auf die Beamten zu.Die Polizisten forderten ihn lautstark auf, stehen zu bleiben, aber der 44-Jährige reagierte nicht darauf, hieß es in der Aussendung. Er ging weiter schreiend auf die Beamten zu, die immer weiter zurückwichen. Letztlich gaben die Beamten mehrere Schüsse auf den Angreifer ab, um ihn zu stoppen. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. 2 Polizei-Sanitäter leisteten Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Der Mann wurde dann in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.Die 41-Jährige, die sich in einem Zimmer in der Wohnung eingesperrt hatte, blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen im Fall der häuslichen Gewalt wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Die Ermittlungen im Fall des Schusswaffengebrauchs werden - wie bei derartigen Fällen üblich - Ermittler aus einem anderen Bundesland übernehmen, in diesem Fall sind das die Kolleginnen und Kollegen aus Oberösterreich.

apa