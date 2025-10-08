Raubüberfall im Wert von mehreren zehntausend Euro in der Villa des Geschäftsmanns Eugenio Gallizioli in Trient: Der Mann berichtete, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen Mitternacht und ein Uhr fünf bewaffnete Personen in sein Haus eingedrungen waren.<BR \/><BR \/> Der Geschäftsmann wurde gefesselt und mit einer Pistole bedroht, während die Räuber den Tresor aufbrachen, und dann das Haus verließen. Gallizioli gelang es, um Hilfe zu rufen, nachdem er sich befreit hatte. Die Carabinieri von Trient ermitteln. <BR \/><BR \/>Bürgermeister Franco Ianeselli, hat sich zu dem Vorfall geäußert: „Es ist ein sehr schlimmer Vorfall, der sich gestern Abend in der Via Falzolgher ereignet hat. Ich stehe in ständigem Kontakt mit der Polizei und hoffe sehr, dass die Täter so schnell wie möglich ermittelt und vor Gericht gestellt werden“.