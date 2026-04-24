Der 19-jährige David Domanegg war am Samstag beim Klettern in der Südwand der Grohmannsspitze in den Dolomiten tödlich verunglückt. STOL hat berichtet – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-bergunfall-grosse-trauer-um-david-domanegg-19" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier mehr zu diesem tragischen Unglück. <\/a><BR \/><BR \/>Nun musste Afing Abschied nehmen. Die Musikkapelle begleitete den langen Zug. Bauernjugend, Kameraden der Feuerwehr Afing und der Nachbarwehren, Freunde des Alpenvereins und der Klettergruppe gaben David das letzte Geleit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305390_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Abt Pater Peter Stuefer zelebrierte den Gottesdienst und erinnerte an den herzlichen, allseits beliebten und hilfsbereiten jungen Mann, der sich in vielen Vereinen engagierte. Eng verbunden war David mit seiner Familie. <BR \/><BR \/>In einer bewegenden Rede erinnerte Mutter Angelika an die schöne gemeinsame Zeit; die große Trauergemeinde hörte aufmerksam zu und fühlte mit der Familie, die einen so großen Verlust erlitten hat.