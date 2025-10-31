Die Pfarrkirche von Leifers war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Trauergottesdienst für den jungen Mann gefeiert wurde. Besonders viele Jugendliche waren gekommen, um Simon die letzte Ehre zu erweisen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232721_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Der Trauerzug, der sich anschließend durch den Ort bewegte, zeugte von der großen Anteilnahme und dem tiefen Schmerz über den Verlust.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232724_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232727_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-simon-lechner-22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtete,<\/a> war Simon Lechner auf dem Weg nach Deutschland, um seine Freundin zu besuchen, als sich das Unglück ereignete. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit einem 21-jährigen Freund unterwegs, fuhr er mit dem Auto auf einen überholenden Lkw auf und prallte danach gegen einen zweiten Lastwagen. Simon Lechner erlag wenig später im Krankenhaus von Kufstein seinen schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Simon arbeitete als Informatiker und galt als begeisterter Musikliebhaber. Er hinterlässt seine Eltern, zwei Geschwister und seine Freundin Taliya.