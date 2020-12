Bewegung und frische Luft: Aktion „Winterradln“ startet am 1. Dezember

Wer mit dem Rad fährt, tut etwas für Gesundheit und ihr Wohlbefinden, aber auch für die Umwelt und gelangt rasch ans Ziel. Geradelt werden kann – zumindest solange es nicht stürmt und schneit – auch im Winter. Aus diesem Grund startet am heutigen Dienstag „Südtirol winterradelt“, eine Aktion, die jene Radler besonders belohnt, die sich auch bei tieferen Temperaturen auf das Fahrrad schwingen.„Südtirol winterradelt“ ist eine Sonderausgabe der alljährlich stattfindenden Aktion „Südtirol radelt“ und läuft vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Jänner 2021. Alle, die mindestens 20 Rad-Kilometer sammeln, können Preise gewinnen.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider ist überzeugt: „Wer mit dem Rad unterwegs ist, tut etwas Gutes für seine Gesundheit und trägt nachhaltiger Mobilität bei. Wir arbeiten an einem ganzheitlichen Konzept für die Radmobilität und für eine stärkere Nutzung des Fahrrades für die Alltagsmobilität. Gerade in der derzeitigen Situation, ist das Radfahren eine gesunde und sichere Alternative mobil zu sein.“ Die Aktion „Südtirol winterradelt“ sei auf jeden Fall ein zusätzlicher Ansporn, sich warm anzuziehen und im Alltag oder in der Freizeit mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, sagt der Landesrat.Wer bereits zur Hauptaktion von „Südtirol radelt“ angemeldet ist, kann automatisch alle im Zeitraum vom 1. Dezember bis 31. Jänner 2021 geradelten Kilometer auf der Webseite www.suedtirolradelt.bz.it eintragen. Alle anderen können jederzeit ihre Anmeldung online nachholen. Unter allen Teilnehmern, die während der beiden Wintermonate mindestens 20 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegen, werden außerdem schöne Preise verlost.Bereits abgeschlossen ist hingegen die heurige siebte Hauptausgabe von „Südtirol radelt“, die zwischen März und September ausgetragen wurde. Insgesamt haben heuer 2059 Menschen in Südtirol mitgemacht und trotz des Lockdowns im Frühling gemeinsam auf dem Weg in die Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit 1.465.354 Kilometer zurückgelegt.Unter all jenen Teilnehmern, die mindestens 100 Kilometer geradelt sind, wurden 30 Gewinner ausgelost. Die Preise wurden heuer coronabedingt ausschließlich virtuell übergeben. Auf die drei Hauptpreise – jeweils Gutscheine für Übernachtungen in Südtiroler Hotels – freuten sich Mario Bazzanella aus Meran, Markus Herbst aus Bozen und Lorenzo Cortese aus Leifers.Der jüngste Teilnehmer, der heuer mitgeradelt ist, ist der vierjährige Matteo Lecis aus Meran. Ganze 82 Jahre älter ist hingegen der älteste Teilnehmer Josef Strobl aus Toblach. Das fleißigste Unternehmen in der Kategorie „Unternehmen bis 10 Mitarbeiter“ ist heuer das „Compet-Team“ aus Plaus. Bei den Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern machte hingegen das Kiener Unternehmen „Monier“ das Rennen. Bei den größeren Unternehmen beschäftigen die Bozner Bautechnik GmbH und der Südtiroler Sanitätsbetrieb die fleißigsten Radfahrer.„Südtirol radelt“ ist eine Initiative von Green Mobility in der landeseigenen STA - Südtiroler Transportstrukturen AG.

lpa