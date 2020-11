Bewegungseinschränkung für Ältere ? – Ausgangssperre wohl um 21 Uhr

Die italienische Regierung und die Vertreter der Regionen diskutierten über die Möglichkeit eines italienweiten Ausgangsverbots ab 21 Uhr, die laut Ansa fast schon als ausgemachte Sache gilt.Einkaufszentren könnten am Wochenende im ganzen Land geschlossen bleiben. Besprochen wurden auch mögliche Bewegungsbeschränkungen für Senioren über 70 Jahren, was für heftige Reaktionen sorgte.Städte mit hohen Corona-Zahlen könnten zu roten Zonen mit Sperren werden, so auch Bozen. Reisen zwischen Regionen könnten eingeschränkt und der Schulunterricht verstärkt ins Internet verlegt werden.Der Präsenzunterricht in Schulen ist ein weiteres stark umstrittenes Thema. Elternproteste brachen in den vergangenen Tagen in den Regionen Kampanien und Apulien aus, in denen die Schulen geschlossen wurden. Diskutiert wird auch über eine Senkung der Zahl der Passagiere im Nahverkehr.Angesichts der Pläne der italienischen Regierung zur weiteren Verschärfung der Anti-Covid-Maßnahmen hat das Kabinett Arbeitnehmern und Unternehmen zusätzliche Stützungsmaßnahmen versprochen. Wie berichtet , kam auch die Südtiroler Landesregierung am Montag zusammen, um über das weitere Vorgehen in Südtirol zu beraten. Um 17 Uhr werden die Entscheidungen auf einer virtuellen Pressekonferenz bekannt gegeben.

apa/stol