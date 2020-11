Bewegungsfreiheit zu Fuß und mit dem Fahrrad

Die gute Nachricht: Spaziergänge, Wanderungen und Fahrradausflüge sind in Südtirol trotz des teilweisen Lockdowns weiterhin erlaubt.Mit dem Rad oder zu Fuß darf man also auch die eigene Gemeinde verlassen. Dabei muss man keine Eigenerklärung vorzeigen. Die Maskenregel gilt natürlich auch im Freien.Es ist allerdings verboten, mit dem Auto in eine andere Gemeinde zu fahren, um einen Spaziergang oder eine Radtour zu starten. Überhaupt ist das Autofahren in der Freizeit – auch in der eigenen Gemeinde – verboten.Wie Bürgermeister Renzo Caramaschi beschlossen hat, dürfen sich die Bürger in der Landeshauptstadt nicht weiter als einen Kilometer von ihrer Wohnung entfernen. Sport wie Laufen oder Radfahren ist bis an die Gemeindegrenze erlaubt.

