Bezirk Bozen: Weiter geht’s mit dem Impfen

Nach den Impfungen in der Turnhalle von Terlan für die Gemeinden Terlan, Andrian, Nals und Mölten sowie im Bürgerhaus in Sarnthein für die Gemeinden Sarntal, Ritten und Jenesien sind jetzt die Planungen für die Impfaktion im Unterland im Gange: Diese soll n Neumarkt für die über 80-Jährigen aus Neumarkt, Aldein, Altrei, Auer, Kurtatsch, Kurtinig, Magreit, Montan, Salurn, Tramin, Truden, Branzoll und Pfatten stattfinden.Geplant ist auch, im Vereinshaus von Kardaun Senioren aus den 6 Gemeinden des Gesundheitsbezirkes Völs am Schlern (Kastelruth, Karneid, Welschnofen, Deutschnofen, Völs am Schlern, Tiers) zu impfen.Am 5. und 6. März sollen in Neumarkt bis zu 1400 Bürger geimpft werden, in Kardaun sollten es hingegen rund 1000 sein.- Montag,: Impfungen (erste Dosis) für Bedienstete des Gesundheits- und Sozialwesens; geimpft wird im Krankenhaus in Bozen- Dienstag,: Impfungen (erste Dosis) für Senioren über 80 Jahren, die sich in der Warteliste der Einheitlichen Landesvormerkungsstelle befinden, geimpft wird im Krankenhaus Bozen- Mittwoch,, Donnerstag,, und Freitag,: Fortsetzung der Impfungen (erste Dosis) für Senioren über 80 Jahren, die sich in der Warteliste der Einheitlichen Landesvormerkungsstelle eingetragen haben, Personal des Schul- und Universitätsbereiches; geimpft wird im Krankenhaus Bozen- Sonntag,Impfungen (zweite Dosis) für Senioren über 80, geimpft wird in der Turnhalle in Terlan (Gemeinden von Terlan, Nals, Andrian und Mölten)- Sonntag,: Impfungen (zweite Dosis) für Senioren über 80, geimpft wird im Bürgerhaus in Sarnthein (Gemeinden von Sarntal, Jenesien und Ritten)- Samstag,, und Sonntag,(erste Dosis): Impfungen für Senioren über 80, geimpft wird in der Turnhalle in Neumarkt für die Gemeinden des Unterlandes (Gemeinden Neumarkt, Aldein, Altrei, Auer, Kurtatsch, Kurtinig, Magreit, Montan, Salurn, Tramin, Truden, Branzoll und Pfatten)- Samstag,(erste Dosis): Impfungen für Senioren über 80, geimpft wird im Vereinshaus von Kardaun für die Gemeinden Kastelruth, Karneid, Welschnofen, Deutschnofen, Völs am Schlern und Tiers.

