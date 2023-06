Bezirksbauernrat Pustertal: „Durnwalder ist Gewinn für Südtirol“

„Anschuldigungen werden sich in Luft auflösen“

Hat Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder dem Land Südtirol einen Schaden zugefügt? Mit dieser Frage könnten sich schon bald die Richter am Rechnungshof befassen müssen.Die Anschuldigungen waren Thema auf der letzten Bezirksbauernratssitzung, zu der alle SBB-Ortsobmänner des Puster- und Gadertales geladen werden.„Luis Durnwalder hat in den 25 Jahren als Landeshauptmann eine hervorragende Arbeit geleistet. Er war bekannt, tatkräftig anzupacken und etwas bewegen zu wollen. Dass Südtirol heute so gut dasteht, ist auch sein Verdienst. Er ist ohne Zweifel ein Gewinn für dieses Land“, zollte Anton Tschurtschenthaler, der Obmann des Bauernbund-Bezirks Pustertal, Respekt. Viele Menschen seien daher zurecht entrüstet über die neuerlichen Anschuldigungen gegen Luis Durnwalder.„Der Alt-Landeshauptmann hat Südtirol mit viel Idealismus und großem Einsatz angeführt. Viele wichtige Entscheidungen, von denen Südtirol noch lange profitieren wird, sind in seiner Amtszeit getroffen worden“, so Tschurtschenthaler. Zudem ist Durnwalder im In- und Ausland als Fachmann, Pragmatiker und als einer, der hart für die Anliegen Südtirols kämpfte, bekannt. Das brachte ihm und dem Land in Brüssel, Wien und Rom große Anerkennung ein.Am meisten geschätzt werde Luis Durnwalder aber im Land selbst – und das quer durch alle Sprachgruppen und Bevölkerungsschichten. „Täglich war Durnwalder mit vielen Menschen in Kontakt und hat versucht zu helfen, wo es geht.“ Tschurtschenthaler ist sich daher sicher, dass sich die Anschuldigungen in Luft auflösen.„Wir Bauernvertreter des Pustertales und des Gadertales sprechen Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder unsere volle Solidarität aus. Wir sind dankbar für das, war er für unser Land Gutes getan hat.“ Nach jahrelanger harter Arbeit habe Durnwalder das Recht, seinen Ruhestand genießen zu können – und das abseits von Gerichtssälen.