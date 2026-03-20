Die Ernennung folgt dem Landesgesetz Nr. 6\/2022, das die Führung des öffentlichen Landessystems regelt. Interessierte konnten sich bei einer Ausschreibung im Februar melden. Drei Personen nahmen am Motivationsgespräch teil. Das Prüfungsgremium stellte fest, dass Biamino als Juristin und langjährige Führungskraft im öffentlichen Dienst die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringt.<BR \/><BR \/>Bisher war Biamino Verwaltungsleiterin der Krankenhäuser von Bruneck und Innichen sowie stellvertretende Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bruneck. Zuvor war die Juristin Direktorin der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal und hat vorher mehrere Jahre im Südtiroler Sanitätsbetrieb in führender Rolle gearbeitet.<BR \/><BR \/>Die Agentur Landesdomäne verwaltet und bewirtschaftet die landeseigenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen und die dazugehörigen Betriebe und Gebäude. Sie gliedert sich in den Agrarbetrieb Laimburg mit seinen Gutshöfen, die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und den Forstbetrieb mit den forstlichen Aufsichtsstellen, dem Forstgarten Aicha, dem Landessägewerk Latemar und dem Aquatischen Artenschutzzentrum. Außerdem führt die Agentur auch die Forstschule Latemar.