Ein fünf Jahre alter Junge aus Deutschland ist im beliebten Adria-Badeort am Strand reanimiert worden, der Bub drohte im Meer vor dem Campingplatz zu ertrinken.<BR \/><BR \/>Rettungsschwimmer von Bibione Mare eilten sofort zur Hilfe. Wenig später trafen auch ein Rettungswagen sowie der Notarzthubschrauber von Treviso Emergenza am Einsatzort ein.<h3>\r\n30 Minuten reanimiert<\/h3>Als der Junge aus dem Wasser gezogen wurde, war er bereits bewusstlos und hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Die Rettungskräfte führten fast 30 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Schließlich gelang es ihnen mithilfe eines Defibrillators, das Herz des Kindes wieder zum Schlagen zu bringen und das Wasser aus den Atemwegen zu entfernen.<BR \/><BR \/>Der Bub wurde im kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, die Ärzte enthielten sich der Prognose.