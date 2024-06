Biden an Putin: „Geben bei Ukraine-Unterstützung nicht nach“

„Er kann uns nicht spalten und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, bis sie diesen Krieg gewonnen hat“, sagte Biden am Rande des Gipfels der sieben großen demokratischen Industriestaaten in Richtung Putin.Die G7-Staaten hatten sich bei ihrem Gipfel auf einen Plan geeinigt, der vorsieht, Zinserträge aus eingefrorenem russischen Vermögen zu nutzen, um einen milliardenschweren Kredit für die Ukraine abzubezahlen.Biden unterzeichnete mit Selenskyj ein Sicherheitsabkommen zwischen den USA und der Ukraine , das auf 10 Jahre angelegt ist und die Ukraine in die Lage versetzen soll, sich weiterhin selbst gegen Russland und potenziell künftige Attacken zu verteidigen. Biden sagte, das Ziel der Vereinigten Staaten sei es dabei, die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten der Ukraine langfristig zu verändern. Ein dauerhafter Frieden für die Ukraine müsse durch die Fähigkeit des Landes, sich selbst zu verteidigen, abgesichert sein.