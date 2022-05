Bienenschwarm legt vor dem Bozner Dom eine Rast ein

Ungewöhnliche Pilgerfahrt zum Bozner Dom: Am späten Donnerstagvormittag ist ein Bienenschwarm an einem Baum in der Nähe der Kirche hängengeblieben. Er erregte sofort die Aufmerksamkeit von Passanten, die die Feuerwehr verständigten.