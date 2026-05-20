Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde am Dienstagnachmittag zur Mittelschule „Rainerum“ am Dominikanerplatz in Bozen gerufen. Im Bereich der Eingangstreppe zum Schulgebäude hatte sich ein Bienenschwarm niedergelassen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugang zur Schule vorübergehend angepasst, sodass die Schülerinnen und Schüler das Gebäude über alternative Wege betreten und verlassen konnten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314735_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Mannschaft der Berufsfeuerwehr Bozen nahm den Schwarm mit einem geeigneten Absauggerät auf und sicherte den betroffenen Bereich. Personen wurden nicht verletzt, auch materielle Schäden sind nicht entstanden.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Zugang zur Schule wieder freigegeben werden. Der Einsatz stand vermutlich im Zusammenhang mit einem laufenden Schulprojekt mit einem Imker, bei dem bereits mehrere Bienenstöcke auf dem Dach der Schule aufgestellt wurden.