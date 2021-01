Bier um 1,7 Millionen Euro von Grazer Brauerei gestohlen – Anklage

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat 24 Personen teils wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, Hehlerei, Veruntreuung und Abgabenhinterziehung angeklagt. Die Unregelmäßigkeiten waren 2017 aufgefallen, 12 Mitarbeiter waren damals fristlos entlassen worden.Ein Staatsanwalt aus Leoben, der zuvor in Graz bei der Anklagebehörde tätig war und seinen Fall mit zur neuen Dienststelle in die Obersteiermark genommen hatte, hat die Anklage nach umfangreichen Ermittlungen Ende 2020 fertiggestellt. Mittlerweile ist sie auch zugestellt, sagte Andreas Riedler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben zur APA.Laut Anklage wurde der Diebstahl von 2009 bis November 2017 verübt und zwar direkt aus dem Gelände der Brauerei hinaus. Belastende Bilder aus Überwachungskameras wurden ausgewertet. Zu sehen ist, wie Mitarbeiter Bier offenbar einfach mitgenommen haben.Sie sollen den Alkohol dann weiterverkauft haben, lautet der Vorwurf. Neben dem Wert des gestohlenen Biers geht es auch um Abgabenhinterziehung, denn es soll dem Staat Biersteuer in der Höhe von rund 240.000 Euro entgangen sein.

apa