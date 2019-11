Bilanz am Freitagabend: 300 Einsätze, 7600 ohne Strom, zahlreiche Straßen zu

Das Gadertal und fast alle Nebenstraßen sind gesperrt, immer noch sind 7600 Abnehmer ohne Strom, 115 Freiwillige Feuerwehren waren bei Hunderten Einsätzen: Dieser Freitag hatte es wahrlich in sich.





Dabei wurden zwei Feuerwehrleute leicht und ein Feuerwehrmann mittelschwer verletzt. Sie wurden vor Ort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.Die Nebenstraßen sind fast alle gesperrt, fasst der stellvertretende Kommandant und Leiter des Lagezentrums bei der Berufsfeuerwehr Andrea Lazzarotto zusammen.115 Freiwillige Feuerwehren haben in den vergangenen 12 Stunden 300 Einsätze abgewickelt. 7600 Abnehmer sind ohne Strom, größtenteils in Kastelruth.450 Mitarbeiter des Straßendienstes, alle Mannschaften der Stromversorger und verschiedene andere Dienste des Landes und der Gemeinden sind im pausenlosen Einsatz.Die Feuerwehrhallen werden in jenen Ortschaften besetzt, in denen der Strom ausfällt sowie das Mobilfunknetz und die Festnetztelefone.Seit Mittag ist die Landeseinsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehren eingerichtet, aktiviert wurden auch die Bezirkseinsatzzentralen oberes und unteres Pustertal, Eisacktal, Meran und Bozen. Der Bevölkerung wird dringend angeraten, von Autofahrten abzusehen.Am Nachmittag mussten Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Bozen 48 Kinder und Lehrpersonen, die wegen der gefährlichen Straße festsaßen, von einer Schule in Kohlern nach Bozen eskortieren.Noch ein paar Stunden, erklärt Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst, erfolgen starke Niederschläge, der Schwerpunkt verlagert sich in den Osten des Landes, in der Nacht beruhigt sich das Wetter vom Vinschgau her.

lpa/liz