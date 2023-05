„Richtig verstehen tut man es erst hier“: Südtiroler Student unter Helfern in Faenza

„ An meinem ersten freien Tag machte ich mich gemeinsam mit einem Freund aus Cattolica auf den Weg nach Faenza. Was dort auf uns wartete ist unbeschreiblich. ” — Felix Torggler

„Wir sahen überschwemmte Felder und Flüsse, die unglaublich viel Wasser führten“

„Neben den Straßen lag überall Müll. Teile des Stadtzentrums stehen auch heute noch unter Wasser“

„ Kinder, Frauen, alte Leute, Studenten, Einwohner, … wirklich alle helfen hier mit. Der ungeheure Tatendrang vor Ort ist beeindruckend. ” — Felix Torggler

„Ein Zeichen der Hoffnung in einer so dramatischen Zeit“

„ Ganze Existenzen wurden zerstört, überall liegt Müll herum, es ist gar nichts mehr in den Wohnungen – Kühlschränke, Matratzen, Möbel, … alles wird weggeschmissen. Diese Bilder werden mir ewig in Erinnerung bleiben. ” — Felix Torggler

„ Wenn man von den Unwetterschäden in den Medien liest, ahnt man, wie schlimm die Situation ist – richtig verstehen tut man es erst hier. ” — Felix Torggler

Einwohner bitten um Hilfe und sind sehr dankbar

Faenza (Provinz Ravenna) wurde besonders stark von den Unwettern heimgesucht. Nach den heftigen Regenfällen überschwemmten die Wassermassen die Straßen der Stadt. An einigen Stellen erreichten sie eine Höhe von 6 Metern. Flüsse traten über die Ufer, Straßen verwandelten sich zum Teil in wahre Sturzbäche. Um die 100 Personen wurden aus den betroffenen Stadtteilen evakuiert. Mehr als 400 Häuser standen unter Wasser.Inzwischen hat es aufgehört zu regnen. Hunderte freiwillige Helfer aus ganz Italien machen sich täglich auf den Weg nach Faenza, um bei der Reinigung und Säuberung der Stadt mitzuhelfen. So auch Felix Torggler aus Barbian.Der 23-jährige Südtiroler studiert seit Oktober in Bologna. Auch dort spürte er die Folgen der Unwetter: „Die Vorlesungen an der Universität sind bereits seit Dienstag nur mehr online. Meine Studentenwohnung habe ich seitdem fast nie mehr verlassen. In Bologna wurden nur einige Straßen überschwemmt. Die Situation in den naheliegenden Dörfern ist dafür umso dramatischer“, so Torggler.Auf die Frage, warum er sich dazu entschieden hat in Faenza zu helfen, antwortet der Student: „Einfach nur so. Man hilft wo man helfen kann. Außerdem kommt meine Studienkollegin aus Faenza. Da sie nicht mehr zu den Online-Vorlesungen kam, merkte ich, dass etwas nicht stimme. Ich wollte helfen. An meinem ersten freien Tag machte ich mich gemeinsam mit einem Freund aus Cattolica auf den Weg nach Faenza. Was dort auf uns wartete ist unbeschreiblich.“Faenza ist etwa eine 40-minütige Autofahrt von Bologna entfernt. Den Zug konnten die 2 Studenten nicht nehmen. Die Zugverbindung nach Faenza bleibt weiterhin unterbrochen. Bereits während der Fahrt zeigten sich die Folgen der Unwetter. „Wir sahen überschwemmte Felder und Flüsse, die unglaublich viel Wasser führten“, so Torggler.„Wie dramatisch die Lage wirklich ist, sahen wir aber erst, als wir uns dem Stadtzentrum näherten. Neben den Straßen lag überall Müll. Teile des Stadtzentrums stehen auch heute noch unter Wasser. Überall ist Schlamm“, sagt Felix.In dem von den Überschwemmungen betroffenen Gebiet leben etwa 12.000 Bürger. Es wird geschätzt, dass über 30 Tausend Tonnen Abfall entsorgt werden müssen.Tausende von Menschen kamen zu Hilfe. „Kinder, Frauen, alte Leute, Studenten, Einwohner, … wirklich alle helfen hier mit. Der ungeheure Tatendrang vor Ort ist beeindruckend“, sagt Felix.Der Bürgermeister von Faenza, Massimo Isola, ist beeindruckt von all den helfenden Händen und schrieb am Sonntag: „Aus ganz Italien, um uns zu helfen: Danke, Leute. Ein Zeichen der Hoffnung in einer so dramatischen Zeit. Faenza, tin bota!“„Es ist gewaltig zu sehen, welche Schäden die Regenfälle hier angerichtet haben. Ganze Existenzen wurden zerstört, überall liegt Müll herum, es ist gar nichts mehr in den Wohnungen – Kühlschränke, Matratzen, Möbel, … alles wird weggeschmissen. Diese Bilder werden mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagt der 23-jährige Student.„Die Keller stehen zum Teil noch komplett unter Wasser und so viele Häuser sind betroffen. Wenn man von den Unwetterschäden in den Medien liest, ahnt man, wie schlimm die Situation ist – richtig verstehen tut man es erst hier“, so der 23-jährige Student aus Barbian.Gemeinsam mit seinen Studienkollegen half der Südtiroler dabei Keller und Häuser auszuschöpfen, Wohnungen auszuräumen, Müll zu entsorgen und Schlamm wegzufahren. „Die Einwohner haben uns zum Teil selbst gefragt, ob wir ihnen helfen können. Sie sind sehr dankbar und helfen selbst den ganzen Tag, ihre eigenen Wohnungen auszuräumen. Das muss hart sein.“Am Montag geht es für die Studenten dann wieder in die Vorlesungssäle. „Wenn es sich ausgeht, fahren wir noch einmal nach Faenza, um zu helfen“, sagt Felix Torggler abschließend.