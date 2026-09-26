Die jährliche Landesübung der Wasserrettung Südtirol wurde dafür zu einem tatsächlichen Sucheinsatz umgewälzt.<BR \/><BR \/>Die Wasserretter suchten mit Booten und Tauchern den Reinbach von den Reinbachwasserfällen (Sand in Taufers) bis zur Mündung in die Ahr sowie die Ahr bis zum Stausee Kniepass ab.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364886_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch Bergrettung, Finanzwache und mehrere Feuerwehren waren mit Drohnen, Booten und Suchmannschaften im Einsatz. Die tiefen Gumpen bei den Wasserfällen wurden ebenfalls abgesucht.<BR \/><BR \/>Nach rund vier Stunden wurde die intensive Suchaktion erfolglos abgebrochen.<BR \/><BR \/><i>Eine Bildergalerie der Suchaktion finden Sie hier. Fotos: Andrea del Frari\/Martin Tinkhauser<\/i>\/FFW St. Lorenzen<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76497401_gallery" \/>