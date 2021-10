Bildung: Lernen der Zukunft Thema bei Herbsttagung der Führungskräfte

Mit der Frage „Wie soll Schule im Jahr 2040 aussehen?“ haben sich am Dienstag und Mittwoch die Führungskräfte der deutschsprachigen Kindergärten und Schulen beschäftigt. Die Deutsche Bildungsdirektion hatte dazu eine Tagung an der Cusanus-Akademie in Brixen mit einer Reihe von Referenten organisiert.„Die künftige Lebens- und Arbeitswelt wird neue Anforderungen an die nachfolgenden Generationen stellen“, betonte Landesrat Philipp Achammer, der am ersten Tagungstag die Kindergarten- und Schulführungskräfte begrüßte. „Damit die Schule Kinder und Jugendliche auf diese Anforderungen gut vorbereitet sind, muss sie ein Ort sein, an dem nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch angewandt wird, wo Kompetenzen erweitert und individuelle Fähigkeiten im Fokus stehen.“Dazu gelte es die Rahmenbedingungen im Schulbereich anzupassen: die Lehrerausbildung weiter zu forcieren, familienfreundliche Zeitmodelle in Kindergarten und Schule zu schaffen oder das Kern- sowie Wahlangebot für Schülerinnen und Schüler zu erweitern sowie die Mehrsprachigkeit an die aktuellen Notwendigkeiten auszurichten, indem Konzepte an Schulen erarbeitet werden und die Fremdsprachendidaktik in die Lehrerausbildung aufgenommen wird.

lpa