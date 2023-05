Bildungshaus Lichtenburg erweitert: 11 Seminarräume, 650 Veranstaltungen pro Jahr

Bildungshaus Lichtenburg investiert eine Million Euro

Ein lokaler Arbeitgeber

Das Bildungshaus Lichtenburg ist seit 60 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. In den letzten 6 Jahren hat sich der Schwerpunkt des Angebotes des Bildungshauses Richtung berufliche Weiterbildung verlagert.Mit 11 Seminarräumen, 30.000 Besuchern, 300 Eigen- und 350 Gastveranstaltungen im Jahr, gehört die Lichtenburg zu den größten Bildungseinrichtungen im Land. Die Lichtenburg beschäftigt 30 Mitarbeiter und 155 Referenten. Träger ist die Stiftung St. Elisabeth.Seit über 60 Jahren wird im Bildungshaus Lichtenburg Weiterbildung mit Qualität angeboten. Um den Ansprüchen für modernes Lernen gerecht zu werden und wirtschaftlich gut zu arbeiten, wurden in den letzten 14 Jahren zahlreiche Investitionen getätigt. Das bisher letzte große Projekt, die Erweiterung des Dachgeschosses im dritten Stock, konnte nun offiziell seiner Bestimmung übergeben. „Mit der Investition von rund einer Million Euro sind 2 neue 70 m² große Seminarräume entstanden. Insgesamt sind unsere Bildungsräumlichkeiten auf 11 angewachsen“, freut sich Direktor Kurt Jakomet bei seiner Ansprache.Die neue 100 m² große Terrasse bietet für über 60 Personen Platz und kann auch für Firmenevents genutzt werden. Einladend präsentiert sich der offene Barbereich und die gemütlichen Sitzecken. Die Erweiterungsarbeiten unter der Regie von Architektin Angelika Margesin wurden federführend durch das Baukonsortium A-Net umgesetzt und dank eines großzügigen Beitrages durch das Amt für Weiterbildung der Autonomen Provinz Bozen mitfinanziert.Bürgermeister Ludwig Busetti betonte in seinen Grußworten die Wichtigkeit der Lichtenburg als lokalen Arbeitgeber: Nals braucht Betriebe, die investieren, Arbeitsplätze schaffen und die heimische Wirtschaft fördern.Reinhard Demetz, langjähriger Leiter der Lichtenburg und geistlicher Assistent des Hauses segnete anschließend die neuen Räume mit den Worten: Segne alle Gäste, Referenten, Organisationen und Mitarbeiter. Stärke sie, damit es ihnen gelingt, in diesen neuen Räumen hilfreiche, kompetenzfördernde Aus- und Weiterbildungsarbeit zu bieten.