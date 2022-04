Billigerer Diesel- und Benzinpreis und Superbonus – nächste Woche wird entschieden

Das Energiepaket soll umfangreich sein: Insgesamt 6 Milliarden Euro will die Regierung in die Hand nehmen. Die wichtigsten Punkte für die Verbraucher sind dabei die Senkung der Benzin- und Dieselpreise.Diese sind mit einem Dekret vom März um rund 30 Cent gesenkt worden. Diese Maßnahme läuft aber am 2. Mai aus. Alles deutet aber darauf hin, dass der Rabatt verlängert wird – bis Ende Juni.Ebenso verlängert soll der Zugang zum Superbonus werden. Viel Banken haben nämlich das für diesen Steuerbonus vorhandene Geld aufgebraucht. Das bedeutet, dass kaum neue Anfragen um den Superbonus 110 Prozent entgegengenommen werden können. Dies sollte sich mit dem neuen Dekret ändern.Eigentlich wollte die italienische Regierung am heutigen Donnerstag diese Maßnahmen beschließen, doch so wie es aussieht, könnte der Ministerrat zu diesem Thema erst am 2. Mai, also am kommenden Montag, einberufen werden.Ursprünglich sollte der Ministerrat innerhalb von 24 Stunden zusammentreten, doch aufgrund der Komplexität der geplanten Maßnahme wurde beschlossen, einige Tage zu warten. Voraussichtlich wird am Montag, dem 2. Mai, eine Sitzung der Exekutive einberufen.