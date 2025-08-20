<BR \/>Glücklicherweise waren keine weiteren Personen in den Unfall verwickelt. Gegen 18.40 Uhr lenkte ein 68-jähriger Deutscher am Dienstag seinen Traktor auf die Tannheimer Straße in Richtung Tannheim (Bezirk Reutte). <BR \/><BR \/>Laut seinen Angaben erschrak er aufgrund eines schnell entgegenkommenden Pkw, heißt es in einer Aussendung der Polizei. <BR \/><BR \/>Im Zuge einer Vollbremsung geriet der Traktor über den rechten Fahrbahnrand hinaus und beschädigte dabei Verkehrsleiteinrichtungen. Durch den Unfall erlitt der Traktorfahrer leichte Verletzungen, ein durchgeführter Test ergab, dass der Mann stark alkoholisiert gewesen sein soll, berichtet die Exekutive. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>