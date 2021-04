„Bin ich jetzt für immer so ausgepowert“? – Erste Erkenntnisse zu Long-Covid

Rund 10 Prozent der Corona-Infizierten in Österreich leiden auch Monate nach Beginn der Erkrankung noch an teils schweren Folgen von Covid-19. Eine österreichische Ärztin hat Erfahrungen mit rund 100 Patienten gesammelt. Sie berichtet von bleibenden Symptomen, von psychischen Folgen – und von der quälenden Ungewissheit der Patienten, vielleicht nie mehr so zu werden, wie vor Corona.