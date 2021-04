Biologische Spuren aus Wohnung und Auto: Erste Ergebnisse am Donnerstag

Die Richterin hatte verfügt, dass die Untersuchung aller 80 Fundstücke im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens nach Dringlichkeit gestaffelt werden.An erste Stelle gesetzt wurden die biologischen Spuren, die in der Wohnung in der Bozner Runkelsteiner Straße 22 gesichert werden konnten, sowie jene aus dem Familienwagen, weiters die Kleidung, die Benno Neumair getragen hatte, als er am Abend des 4. Jänner – an dem er seinem Geständnis zufolge seine Eltern Peter Neumair und Laura Perselli getötet haben soll – bei seiner Freundin in Auer ankam.Doch die Forensiker haben durchaus Mittel und Wege, mögliche Blutspuren trotz Wasch- bzw. Putzvorgängen wieder sichtbar zu machen. Und genau darüber wird Amtsgutachter Giardina die Richterin heute informieren.Er sollte klären, ob es sich um Blutspuren handelt, wessen Blut es ist und ob weitere biologische Spuren festgestellt werden konnten, die dazu beitragen können, den Tatablauf zu erhellen.

rc