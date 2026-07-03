Dass sich die Bürgermeisterin von Hafling nun gezwungen sieht, Neugierigen, die sich einer weggerissenen Straße nähern, mit einer Strafanzeige zu drohen, sagt viel über unsere Zeit – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gaffer-nach-mure-bei-hafling-ab-sofort-werden-schaulustige-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie die ganze Geschichte dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Wo früher ein Absperrband genügte, braucht es heute den Staatsanwalt. Fast so, als müsste man vor einem brennenden Haus ein Schild aufstellen: „Bitte nicht ins Feuer laufen.“ <BR \/><BR \/>Noch schlimmer wird es, wenn Menschen lieber filmen als helfen. Während Rettungskräfte arbeiten, suchen andere den besten Kamerawinkel. Dabei wäre es so einfach: helfen, wenn man helfen kann. Und wenn nicht, dann Abmarsch. <BR \/><BR \/>Eine Mure hat eine Straße weggerissen. Das ist schlimm. Noch bedrückender ist aber, dass manche Menschen ihren Anstand ganz von alleine abrutschen lassen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>