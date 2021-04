Bis Ende April sollen alle über 80-Jährigen geimpft sein: J&J-Dosen erwartet

Etwas mehr als 3 Monate nach Beginn der Impfkampagne hat Italien 38,79 Prozent der über 80-Jährigen mit beiden Dosen geimpft, während die erste Dosis an 68,20 Prozent verabreicht wurde. Allerdings sind nur 150.000 von 6 Millionen 70 bis 79-Jährigen geimpft. Ziel ist es, innerhalb April alle 80-Jährigen in Italien zu impfen.Unterdessen wird der Impfstoff von Johnson & Johnson nächste Woche in Italien eintreffen. Es handelt sich, Berichten zufolge, um die ersten 184.000 Dosen der 400.000 bis 500.000 Dosen, die bis Ende April erwartet werden. Die Fläschchen des einzigen Einzeldosis-Impfstoffs sollten zwischen Dienstag und Mittwoch im Verteidigungszentrum am Flughafen von Pratica di Mare eintreffen, zusammen mit 175 Tausend Dosen von Astrazeneca. Bis Mittwoch soll Pfizer zudem mehr als eine Million Dosen in ganz Italien ausliefern, während für den Wochenanfang immer eine Lieferung durch Moderna erwartet wird.„Am 19. April werden wir die erste Lieferung des Johnson & Johnson-Impfstoffs haben. Es handelt sich um eine quantitativ bescheidene Lieferung: 18.000 Dosen, die hauptsächlich an Gefängnisse gehen werden, für das Personal, das dort arbeitet, und für die Gefangenen.“ Dies gab Alessio D'Amato, Regionalrat für Gesundheit der Region Latium, bei einem Besuch des Impfstoffzentrums in San Giovanni in Rom bekannt. „Wir hoffen, dass wir ab dem nächsten Mai eine Erweiterung der Lieferungen haben können“, fügte er hinzu.

ansa/jot