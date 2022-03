Bis zu 10 Millionen Flüchtlinge werden erwartet

Die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 10 Millionen weiteren Flüchtlingen wegen des Krieges in der Ukraine. Von diesen könnten 4 Millionen Personen in Nachbarländer ziehen, teilten die UN am Donnerstag in New York mit. Sprecher Stephane Dujarric betonte, dass es sich um eine Schätzung handele.