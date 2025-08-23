Das Portal verkehrsinfos.it meldete heute von Klausen bis Trient in Richtung Süden über 1,5 Stunden Zeitverlust wegen des dichten Kolonnenverkehrs mit längeren Staubereichen. <BR \/><BR \/><BR \/>Dass viele Fahrer ausweichen, mache sich auch schon auf der Brennerstaatsstraße bemerkbar: Zwischen Auer und Neumarkt ist mit Staus und rund 30 Minuten Zeitverlust zu rechnen.<BR \/><BR \/>verkehrsinfos.it spricht vom „gewohnten“ Bild im Pustertal: Von Kiens bis Schabs aktuell 1 Stunde Zeitverlust. Von St. Lorenzen bis Percha in Richtung Innichen wurde eine halbe Stunde Zeitverlust gemeldet.<BR \/><BR \/>Einiges los ist auch auf der Vinschger Staatsstraße mit abschnittsweise Staus von Algund bis Mals und etwa 30 Minuten Zeitverlust von Algund bis Naturns.