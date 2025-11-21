„Am meisten geschneit hat es über Nacht in den Sextner Dolomiten mit gut 15 Zentimeter“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Am Nachmittag klingen Schnee und Regen immer mehr ab.“<h3>\r\nSo wird das Wochenende<\/h3>Am morgigen <b>Samstag<\/b> lockern morgendliche Restwolken auf und danach scheint verbreitet die Sonne. Es bleibt windig und kalt. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> ist es im ganzen Land sonnig, am Nachmittag nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Der Nordwind lässt nach. Die Höchstwerte klettern auf bis zu sechs Grad.<h3>\r\nSo geht es kommende Woche weiter<\/h3>Der <b>Montag<\/b> verläuft stark bewölkt und gebietsweise kann es leicht schneien. Am <b>Dienstag<\/b> geht es unbeständig weiter. Es gibt viele Wolken und ein paar Niederschläge. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf gegen 1000 Meter.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>