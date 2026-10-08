Am heutigen Donnerstag bleibt es in Südtirol dicht bewölkt und teils neblig. Immer wieder ziehen Regenschauer durch, besonders am frühen Nachmittag und erneut am Abend. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei 2.700 bis 2.900 Metern. Am Abend sinkt sie im Norden des Landes auf rund 2.000 Meter.<h3>\r\nSchnee bis auf 2.000 Meter<\/h3> Im Hochgebirge werden laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Bereits am Mittwoch waren am Stilfser Joch auf 2.757 Metern die Dächer leicht mit Schnee bedeckt.<h3>\r\nAm Wochenende wird es ruhiger<\/h3>Am Freitag gibt es zunächst noch Restwolken, danach lockert es auf und es wird zunehmend sonnig. Im Norden bleibt es föhnig.<BR \/><BR \/>Am Samstag wechseln Sonne und dichtere Wolkenfelder, am Nachmittag sind einzelne Regenschauer möglich. Der Sonntag verläuft überwiegend sonnig, zugleich flaut der Wind ab.