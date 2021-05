Bis zu 25 Grad: Mit dem Muttertag wird's frühsommerlich

„Der Muttertag wird frühsommerlich“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Netzwerken. So werden am Sonntag Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius erwartet.Bereits am Samstag dürfen sich die Südtiroler auf viel Sonnenschein freuen. In der Früh noch kühl, am Nachmittag immerhin bis zu 22 Grad Celsius, blickt Peterlin voraus.„Nächste Woche wird es wieder wechselhafter, Regen gibt es vor allem am Dienstag“, so Peterlin.Der Montag beginnt laut Landeswetterdienst teils mit Hochnebel, teils sonnig. Am Nachmittag tauchen einige Wolken auf. Am Dienstag wird es wieder kälter, mit teils ergiebigen Regenfällen. Im Laufe des Mittwochs kommt es zu einer langsamen Wetterbesserung.

stol