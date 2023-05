Bis zu 26 Grad: Am Sonntag wieder frühsommerlich warm in Südtirol

„ Im ganzen Land wird es sonnig und deutlich wärmer mit bis zu 26 Grad Celsius. ” — Landesmeteorologe Dieter Peterlin

Das Wetter in der nächsten Woche: Weiterhin frühsommerliche Temperaturen, aber leicht wechselhaft

Mit etwas Regen, vielen Wolken und kühleren Temperaturen wurde das Wetter in Südtirol am Samstag noch einmal vom Italientief beeinflusst. Die Höchsttemperaturen reichten von 16 bis 22 Grad Celsius.Am Sonntag kehrt dann allerdings der Frühsommer zurück. Von Osten her werden trockenere und milde Luftmassen Richtung Südtirol geführt. Also Sonnenbrille und Sonnencreme einpacken und raus in die Natur: Das Wetter für den Sonntagsausflug lässt nichts zu wünschen übrig. „Im ganzen Land wird es sonnig und deutlich wärmer mit bis zu 26 Grad Celsius“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin .Frühsommerlich warm bleibt es dann auch in der kommenden Woche. Am Montag scheint die Sonne im ganzen Land. Gegen Nachmittag ziehen ein paar harmlose Wolken durch. Gewittrige Regenschauer sind am Dienstagnachmittag möglich. Und auch in den darauffolgenden Tagen zeigt sich ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken und ein paar Regenschauern am Nachmittag.