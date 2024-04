Sommerliche Temperaturen am Wochenende – Freuen Sie sich schon?

Laut Wetterprognose ist der Sonntag der wärmste Tag der Woche. Aber auch an den anderen Tagen wird es sommerlich warm. Ursache dafür ist ein Afrika-Hoch, dieses bringt überdurchschnittlich warme Luft, die weite Teile Europas überfluten wird, prophezeit Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Nördlich der Alpen können die Temperaturen sogar auf bis zu 30 Grad steigen. Ab 25 Grad spreche man von einem Sommertag. Mit der warmen Luft ist auch wieder Saharastaub zu erwarten, sagt der Landesmeteorologe.Ergiebiger Niederschlag ist vorerst keiner mehr in Sicht.Die ersten 3 Monate dieses Jahres waren bereits die wärmsten seit Messbeginn in Südtirol. Auch der April könnte sich dort einreihen.