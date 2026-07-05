Laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ sind besonders historische Kita-Gebäude betroffen: Normale Ventilatoren bringen dort wenig bis keine Linderung mehr – und moderne Klimaanlagen dürfen wegen des Denkmalschutzes oder baulicher Vorgaben oft nicht eingebaut werden. Familien und Personal fordern nun rasche Schutzmaßnahmen für die Kinder.<BR \/><h3>\r\nDie Wetteraussichten<\/h3>Entspannung ist nicht in Sicht. Die Temperaturen dürften am heutigen Sonntag bis zu 33 Grad im Unterland klettern. Nach einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken zu Beginn der Woche wird es ab Dienstag wieder sehr sonnig. Am Donnerstag zieht die Hitzewelle sogar noch einmal an.