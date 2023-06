Bis zu 42 Grad: Hitzewelle aus Afrika rollt auf Italien zu – über 33 Grad auch in Südtirol

Bereits am Samstag war das Wetter ideal für Freizeitaktivitäten am Berg.

Afrikanische Hitzewelle erreicht Italien: 42 Grad auf Sardinien, 39 Grad auf Sizilien

Sommer, Sonne, Hitze: Passend zum Beginn der Sommerferien kommt der Hochsommer nach Südtirol. Bereits am heutigen Herz-Jesu-Sonntag wird es sehr warm, bevor am Abend vereinzelt Gewitter möglich sind.Richtig heiß wird es dann nächste Woche. Bereits am Montag und Dienstag sind 31 bis 32 Grad möglich. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen weiter an. Dann könnte in Südtirol auch die 35-Grad-Marke geknackt werden. Am Abend muss nächste Woche immer wieder mit Gewittern gerechnet werden – besonders in der Nacht auf Freitag. Am Freitag wird es dann voraussichtlich wieder etwas kühler.Ein afrikanisches Hochdruckgebiet erreicht in der kommenden Woche Italien. Dieses lässt die Temperaturen in mehreren Gebieten weit über den jahreszeitlichen Durchschnitt ansteigen. Auf Sardinien wird es in der nächsten Woche besonders heiß: Verbreitet sind mehr als 37 Grad möglich. In den heißesten Zonen der Insel könnten die Temperaturen 40 Grad Celsius erreichen oder sogar darüber liegen. Dem Wetterbericht zufolge könnten die Temperaturen in der kommenden Woche 42 Grad auf Sardinien und 39 Grad auf Sizilien erreichen.Im übrigen Italien, das heißt auf der Halbinsel, werden wir Temperaturen von mindestens 33 bis 35 Grad haben, aber mit viel Feuchtigkeit, viel Schwüle und gefühlten Temperaturen von über 40 Grad Celsius.Laut italienischen Wetterprognosen könnte die afrikanische Hitzewelle bis in den Juli hinein für überdurchschnittlich heiße Temperaturen in verschiedenen Ortschaften Italiens führen. Dann würde es sich um eine sehr starke Hitzewelle handeln, sowohl was die Dauer als auch die Intensität betrifft.