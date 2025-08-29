<BR \/><BR \/>Am heutigen Vormittag bleibt der Himmel über Südtirol grau, der Regen hört aber in vielen Landesteilen auf, erklärt Florian Schmalzl von Florians Wetterseite in den sozialen Netzwerken. „Am Nachmittag kommt teilweise die Sonne zum Vorschein, am längsten im Süden des Landes. Gleichzeitig bilden sich wieder lokale, teils kräftige Regenschauer und Gewitter, treffen aber nicht mehr alle Teile von Südtirol.“<h3>\r\nPrognosen für Samstag haben sich verschlechtert<\/h3>Eine deutliche Besserung der Wetterbedingungen wird am morgigen Samstag auch nicht erwartet: „Bis ungefähr Mittag wahrscheinlich viele Wolken, teilweise Regenschauer mit einer Westströmung. Am Nachmittag dürfte es langsam aufhellen oder auflockern, besonders im Vinschgau, Burggrafenamt und Unterland geht sich noch die ein oder andere Sonnenstunde aus“, weiß Schmalzl. „Am längsten trüb dürfte es in den Dolomiten sein. Die Luft wird sich insgesamt kühler anfühlen als zuletzt. Abends klart es auf.“<h3>\r\nBis zu 28 Grad Celsius am Sonntag <\/h3>Am Sonntag scheint dann wieder die Sonne – zwar bleibt es am Morgen kühl, am Nachmittag könnte die Temperatur etwa im Hochpustertal auf 22 Grad Celsius und im Etschtal bis auf 28 Grad steigen. „Keine Schwüle, dafür klare Weitsicht“, heißt es auf Florians Wetterseite. <BR \/><BR \/> Mit Montag dürfte nächste Woche noch mit grauem Himmel beginnen – in der Folge könnte sich die Lage erneut bessern. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>